الرئيس السيسي: حماية هذا البلد مهمة مقدسة ستبقى شرفا يذكره التاريخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بحفل عيد الشرطة اليوم: «دعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالًا من الصعاب والمخاطر، وإنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع علينا جميعا ستبقى شرفًا سيذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له».

وأضاف الرئيس السيسي: «أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم مع الزمن من أجل تحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم لمستقبل أفضل يتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم».

وجدد رئيس الجمهورية تهنئته لرجال الشرطة في يوم عيدها، مشيدًا بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، مؤكّدًا أنَّ الدولة بكل طاقتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، فكل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية وتحويلها إلى جنة خضراء تنبت خيرًا ونماءً هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل».

وأوضح الرئيس السيسي أنَّ «كل مستشفى تبنى ومدرسة وجامعة تقام ومصنع وطريق يشيد فهو من أجل حماية أمن المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وأبنائهم، فهذا هو دورنا وتلك هي مسؤوليتنا التي نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا للوفاء بها».