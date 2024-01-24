6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان تزامنا مع إجازة نصف العام

تستعد محافظة أسوان لاستقبال عدد كبير من الزوار مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، حيث بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية في توفير عدد من القطارات الإضافية على خط القاهرة أسوان.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على السفر في هذه الفترة لزيارة معالم أسوان السياحية والاستمتاع بجوها الدافئ حيث تشهد إقبالا كبيرا من الأسر وطلاب الجامعات.

وتنشر الوطن جداول المواعيد الخاصة بالقطارات الإضافية التي تم تشغيلها على خطوط السكك الحديدية لتوفير الراحة للراغبين في السفر:

- تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس.

- بدأ التشغيل اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وسيستمر حتى يوم الجمعة 23/2/2024، إضافة إلى القطارات التي تعمل يوميًا.

- يتم تشغيل قطار رقم 1936 (مكيف) الذي يغادر من القاهرة الساعة 09:50 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 10:10 صباحًا.

- يتم تشغيل قطار رقم 1938 (ثالثة مكيفة) الذي يغادر من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 11:55 صباحًا.

- يتم تشغيل قطار رقم 1940 (ثالثة مكيفة) الذي يغادر من القاهرة الساعة 06:30 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 06:20 صباحًا وفقًا للجداول المرفقة.

- بدءًا من يوم 25/1/2024، يتم تشغيل قطار رقم 1937 (مكيف) من أسوان إلى القاهرة، حيث يغادر من أسوان الساعة 06:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 07:00 صباحًا.

- يتم تشغيل قطار رقم 1939 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة، حيث يغادر من أسوان الساعة 10:35 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- يتم تشغيل قطار رقم 1941 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة، حيث يغادر من أسوان الساعة 03:00 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 03:20 صباحًا وفقًا للجداول المرفقة.