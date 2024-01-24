وزيرة التخطيط: مصر وجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وأوضحت السعيد، خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 يناير الجاري بهونج كونج، أنّ مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أنّ مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 ملايين مستهلك، إضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%، مؤكدة أنّ الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024-2025.