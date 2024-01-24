استشهاد 50 فلسطينيا في خان يونس.. و«الأونروا» تحذر من تفشي الأمراض المعدية

استشهد أكثر من 50 فلسطينياً في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إثر قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء من المدينة اليوم الأربعاء، تضمن عدداً من الأحزمة النارية، فيما شهدت خان يونس، على مدار اليومين الماضيين، حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة رفح.

تحذير من انتشار الأمراض المعدية في جنوب غزة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد ثلاثة نازحين على الأقل، وإصابة اثنين آخرين، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الجمعية في خان يونس أيضاً، وفقا لما أوردت إذاعة صوت فلسطين.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مدينة خان يونس تشهد حركة نزوح ضخمة في ظل تصاعد حدة القتال، وأضاف أنه تم رصد عشرات الآلاف يتوجهون إلى رفح، بالقرب من الحدود مع مصر، في ظل ما وصفها بأنها «عملية نصب خيام كبرى».

تكدس مليون نازح بمراكز إيواء تابعة للأونروا

وحذر مستشار «الأونروا» من تدهور الأوضاع الصحية في جنوب قطاع غزة، مع تزايد أعداد المصابين بالأمراض المعدية والأمراض الجلدية، فضلاً عن رصد إصابات متزايدة بأمراض الالتهاب السحائي، والالتهاب الكبدي الوبائي.

وشهد قطاع غزة نزوح نحو 1.7 مليون شخص داخلياً، فيما تكدس نحو مليون نازح منهم في مراكز إيواء تابعة لوكالة «أونروا» أو حولها، أما البقية فيعيشون في الخيام التي انتشرت في الشوارع والحدائق العامة.