بافالو برجر 15 سنة من النجاح

نجح الأخان سهيل تركي ولؤي تركي، في إنشاء سلسلة مطاعم "بافالو برجر" التي تقدم أفضل مستويات الجودة في مجال "البرجر" والوجبات السريعة في مصر، ليحتل المركز الأول من حيث الحصة السوقية، وتحقيق انتشار واسع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بأكثر من 50 فرعًا.

بدأت رحلة مطاعم "بافالو برجر" عام 2008 بتقديم الأخان سهيل ولؤي تركي، فكرة تدشين مطاعم قائمة على فكرة المطعم غير المرئي وهى عبارة عن تقديم الطعام بجودة عالية وبمكونات فائقة الجودة ولكن من خلال خدمة التوصيل فقط، بدأوا تنفيذ أول فرع بالمهندسين ثم الفرع الثانى بحى شيراتون، واستمرت فكرة الـمطعم غير المرئي حتى تحولت إلى سلسلة مطاعم في كل أنحاء الجمهورية حتى وصل عددها إلى أكثر من 50 فرع.

وراء كل هذه الفروع مصانع مصرية تابعة لمؤسسة بافالو برجر تضم أكثر من 3000 عامل مصري، هذا بالإضافة الى تسهيل الخدمة على العملاء سواء في خدمة الطلب او متابعة الطلب وذلك من خلال انشاء قنوات بيع خاصة بمطاعم بافالو برجر فقط يسهل الوصول اليها و التعامل معها مثل موقع الكتروني وتطبيق خاص بـ بافالو برجر و ذلك من اجل تسهيل و خدمة جميع العملاء.

إضافة إلى ذلك يساهم "بافالو برجر" بدور فعال في الأدوار المجتمعية والأنشطة الخيرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية المعروفة مثل (مؤسسة بهية – بنك الشفاء المصرى – مصر الخير – جمعية رسالة – بنك الطعام المصري).