براتب 4 آلاف جنيه.. فرصة عمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتوافر فرص عمل بمطاعم بافلو برجر.

النوعية والشروط المطلوبة لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف والشروط المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمطاعم بافلو برج بفروع «أكتوبر - زايد - المهندسين» وهي كالتالي

** عضو الفريق

- المؤهل : من متوسط

- السن : حتى 35 سنة

- الجنس: ذكور فقط

- مدة العمل : 9 ساعات عمل

- الراتب : 4 آلاف جنيه + إضافي

- تأمين طبي واجتماعي

- الموقف من التجنيد

- لا تقبل الطلبة

طرق التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

طالبت محافظة الجيزة عبر المنشورالراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف التي جرى الإعلان عنها بمطاعم بافلو برج بفروع "اكتوبر - زايد - المهندسين" الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب وذلك في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات للتواصل مع المتقدمين للوظائف

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور طرق التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظائف بمطاعم بافلو برج بفروع "اكتوبر - زايد - المهندسين" من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

تنظيم عدد من ملتقيات توظيف الشباب برعاية محافظ الجيزة

يذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة نظم عددا من ملتقيات توظيف الشباب، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية بالجيزة.