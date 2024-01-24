جمال الكشكي: الحوار الوطني الاقتصادي فرصة لتقديم الحلول والاقتراحات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني بات منصة مهمة جدا للمجتمع المصري بكافة مؤسساته، وأصبح وسيلة نقاش لعرض مٌختلف وجهات النظر والآراء السياسية المختلفة، وأصبح منصة يٌمكن من خلالها عرض وجهة نظر كافة أطياف المجتمع المختلفة.

أهمية القضايا الاقتصادية على طاولة الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعقيدات التي تمر بالإقليم والتحديات الاقتصادية الكبيرة، تزيد من أهمية القضايا الاقتصادية على طاولة الحوار الوطني، والمرحلة المقبلة من الحوار تكون فرصة كبير لتقديم الحلول والاقتراحات التي من شأنها حل الأزمة، مضيفا: «نحرص في المرحلة المقبلة من الحوار الوطني على الوصول إلى مخرجات أكثر نجاحا وتأثيرا يمكنها تيسير هذه الأزمة».

ولفت «الكشكي» إلى أن الطبعة الجديدة من الحوار الوطني تشهد جهودا مٌكثفة في كافة المحاور، لاسيما المحور الاقتصادي لما يتضمنه من قضايا تهم المواطن، وقال: «نحن أمام صراع مع الزمن في المرحلة المٌقبلة من الحوار الوطني حتى نصل لحلولا ناجزة في التحديات المٌختلفة التي تواجه الوطن، وفتح نوافذ جديدة للتعامل مع أشكال الأزمات الاقتصادية».

حرص الرئيس على استمرار الحوار الوطني

ولفت إلى حرص الرئيس السيسي على استمرار مبادرته التي أطلقها في أبريل 2022 وهو الحوار الوطني، استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، ولذلك إن الحوار الوطني هو عبارة عن منصة تلعب جزءًا في مواجهة ما يتم من تغيرات تؤثر على اقتصاد مصر.

وأشار عضو «الكشكي» إلى أن الحوار الوطني في مرحلته المقبلة يعمل على مناقشة الوثيقة الاقتصادية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بمحاورها المختلفة، من أجل الوصول إلى السٌبل والآليات المناسبة لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أرض الواقع.