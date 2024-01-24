«التخطيط القومي» يعقد برنامجا تدريبيا عن «تصور البيانات وتحليلها باستخدام STATA»

عقد معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: «تصور البيانات وتحليلها باستخدام STATA- المستوى المتقدم»، لعدد 12 متدرباً من شباب الباحثين من داخل وخارج المعهد.

التعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن مبادرة «مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة» التي ترأسها دكتورة هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي.

تعريف المتدربين باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة

وأشار نائب رئيس معهد التخطيط لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، إلى أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة في تحليل البيانات المجمعة والسلاسل الزمنية باستخدام برنامج STATA، لبناء قدرات شباب الباحثين وتنمية مهاراتهم في مجال تصور وتحليل البيانات، ورفع كفاءة الأفراد بما ينعكس على المؤسسات، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محاور البرنامج التدريبي

وتشتمل محاور البرنامج التدريبي على التعرف على كيفية تحليل السلاسل الزمنية، وكذلك تطبيق اختبار استقرار المتغيرات بواسطة اختبارات Augmented Dickey Fuller وPhilip Perron، واختبار التكامل والسببية، ونموذج Vector Autoregressive (VAR)، ونموذج Vector error correction model (VECM)، ونموذج Autoregressive distributed lags model (ARDL)، والتنبؤ باستخدام Autoregressive moving average model (ARMA) ، وكذا التنبؤ باستخدام Autoregressive integrated moving average model (ARIMA).