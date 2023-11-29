توقيع بروتوكول تعاون بين معهد التخطيط القومي وهيئة تنمية الصعيد

وقّع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، في إطار حرص المعهد على الانفتاح والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، ، لتعزيز سبل ومجالات التعاون بين المؤسستين والاستفادة من إمكانات وخبرات المعهد لدعم أنشطة الهيئة في مجالات عدة.

تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد

وأوضح الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، أن هيئة تنمية الصعيد أدت دورا مهما في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، مؤكدا أهمية رسم خريطة للتنمية في الصعيد للوقوف على التشابكات القطاعية من أجل الوصول إلى رؤية تنموية شاملة للنهوض بأقاليم الصعيد أخذا في الاعتبار المزايا التنافسية لكل محافظة من محافظاته.

وأشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى الاستفادة مما يمتلكه المعهد من خبرات علمية ومهنية، معربا عن تطلعه لتفعيل هذا التعاون، خاصةً فيما يتعلق بدراسة الفرص الاستثمارية في الصعيد ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص بما يُعظم العائد على الاستثمار ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالهيئة

وتتضمن مجالات التعاون إعداد دراسات لتقييم المشروعات القائمة، واقتراح الإجراءات التقويمية، وتطوير نماذج أعمال لإدارة المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، إلى جانب توفير الدعم الفني للعاملين بالهيئة في المشروعات المرتبطة بمجالات التخطيط والتنمية، والمشاركة في عقد الندوات والفاعليات لرفع الوعي المجتمعي بمحافظات الصعيد، وإتاحة الفرصة للعاملين بالهيئة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالمعهد.