الاتحاد الأوروبي: الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بحق «الفيتو» ضد قيام دولة فلسطين

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتمتع بحق «الفيتو» ضد أن تقوم دولة فلسطين، ولا يمكنها التمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه حال اعترفت الأمم المتحدة، عدة مرات بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه.

نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطين

وتابع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قائلاً: «علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين، بدلاً من الحديث عن عملية السلام»، وفقاً لما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأربعاء.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، رغم إصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ حل الدولتين، بمجرد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي يناقش خارطة طريق لحل الدولتين

وزعم «نتنياهو» في تصريحات علنية أن «مثل هذه الخطوة ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، نظراً لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية»، وهي المناطق التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءاً من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدم «بوريل»، أمام الاجتماع الـ27 لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مسودة خطة سلام تكون بمثابة خارطة طريق لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة للدولة الفلسطينية.