خبير: الحوار الوطني الاقتصادي يسهم في زيادة الصادرات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بمرور 72 عاماً على عيد الشرطة المصرية، ضرورة إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، وذلك من أجل الاستماع ومناقشة أطراف عديدة.

أهمية إجراء حوار وطني اقتصادي

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء حوار خاص بالاقتصاد مهم للغاية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الدولة المصرية تحتاج أكثر من رؤية من أجل تحديد خارطة طريق فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية التي تهم عدداً كبيراً من المجتمع المصري.

وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجراء حوار وطني يضم طوائف وطنية عديدة ومختلفة فكرياً وأيديولوجياً لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع حلول قابلة للتطبيق، خاصة أن تلك الاجتماعات سوف تشمل مجالس مختلفة بأفكار مختلفة تتناسب مع الوضع الداخلي الحالي في مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من الملفات التي من الممكن طرحها خلال الحوار الوطني الاقتصادي والتي من بينها ملف توسع في برامج الحماية الاجتماعية، ما يعني مزيدا من الإنفاق على الصحة والتعليم، كما من ضمن الملفات التي من الممكن مناقشتها كيفية تنوع مصادر الحصول على الدولار ومناقشة دمج السوق الرسمية في السوق غير الرسمية، كما سوف تتم مناقشة العديد من الملفات والتي تتمثل في الزراعة والصناعة التي تشكِّل حاليا 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مما يسهم في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

إطلاق الحوار الوطني الاقتصادي من أجل إيجاد حلول

ومن جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي شيء مهم ومطلوب في كل الأوقات، في ظل أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات الفترة الحالية، متوقعا أن ذلك الحوار قد يركز على البحث عن حلول وتجميع أفكار بخصوص التعامل مع تلك التحديات على المدي القصير.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن يضم الحوار الوطني الاقتصادي إطارا يناقش طرق اختيار القيادات الاقتصادية التي تطبق الأفكار التي سوف يتم طرحها خلال تلك الحوار.