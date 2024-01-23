حزب المؤتمر: الاقتصاد المصري تجاوب مع الأزمات العالمية بدعم المنتج الوطني

أكد يوسف عماد، أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه رغم من تتابع الأزمات العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وتتمثل في أزمتي الطاقة والغذاء، ووصول معدل التضخم إلى أرقام غير مسبوقة، مما أدى للركود الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، كل ذلك أدى إلى إفلاس العشرات من الشركات، التي لم تستطع التوافق مع مستجدات الأزمات العالمية.

قدرة الدولة على امتصاص الصدمات

وأشاد يوسف عماد، في بيان له، بالاقتصاد المصري الذى استطاع أن يتجاوب مع مستجدات الأحداث العالمية، حيث إن الحكومة المصرية تمتلك من الوعى والحنكة لتصنع من هذه المحنة نقطة للبناء عليها، وتحويلها إلى منحة ومحاولة الاستفادة من مواردنا الاقتصادية، اعتمادا على المنتج الوطني بديلا للمستورد.

وقال يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب: «لعل ما شاهدناه في قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية يظهر قدرة الدولة على امتصاص الصدمات، والتعامل معها بإيجابية ففي ظل الآثار السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من أزمة طاقة عالمية، فقد استطاعت مصر أن تضع لنفسها بديلا آمن لواردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعي المسال، بما تمتلكه مصر من محطتي الإسالة للغاز الطبيعي».

وأعلنت مصرعن أول مشروع صناعي منتج لإنتاج الهيدروجين الأخضر صناعيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدا في منطقة السخنة، مما جعل أنظار العالم تتجه إلى ما تمتلكه مصر من مقومات مادية و جعرافية للاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر.

مصر نجحت فى زيادة مواردها النفطية والغازية

وأوضح يوسف عماد، أن مصر نجحت فى زيادة مواردها النفطية والغازية من خلال إنتاج الأمونيا والصودا أتش، والاستمرار في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة للتحول إلى مصادر الطاقة قليلة الانبعاثات الكربونية.