منسق الحوار الوطني: جلسة «التضخم والأسعار» ركزت على البعد الاقتصادي

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، الجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية.

الاستعانة برجال الدين

وأضاف ضياء رشوان خلال كلمته في الجلسة: «إنني كمواطن لو كنت أجلس أمام الشاشة لأصابني الإحباط مما تم طرحه وعرضه، حيث لم أجد حلا واحدا الأزمة سواء كمواطن».

وانتقد المنسق العام للحوار الوطني دعوة أحد المشاركين للاستعانة برجال الدين للتخفيف من الأعباء الحياتية قائلا إن البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات.

رشوان: لا بد من البحث عن حلول للأزمات

وقال رشوان في الحوار الوطني إن المواطن له حق، ولا يستحق الصدقة، وأرجو أن نرفق به، نحن لا نشحت على المواطن، وعلينا أن نتحدث عن حلول، مؤكدا أن مجلس أمناء في حيرة، ويبحث عن المقترحات والتوصيات المحددة والصريحة، خاصة في مثل تلك الجلسة، التي تم تأخيرها للأعداد لها الإعداد الجيد.

واختتم المنسق العام للحوار الوطني كلمته: «لست مفوضا بالحديث باسم المواطن ولكن كمواطن زعلان منكم».