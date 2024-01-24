ممثلة النرويج بمعرض القاهرة للكتاب: فرصة رائعة لمقابلة الكُتاب المصريين

وجهت ممثلة دولة النرويج، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استضافة دولتها كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55.

قالت خلال افتتاح معرض الكتاب: «شرف كبير لنا أن تكون النرويج ضيف شرف في معرض الكتاب في نسخته الحالية، وشكرا لمصر على دعم النرويج».

أضافت: «نستخدم المواد الطبيعية مثل الخشب، في الجناح الخاص بالنرويج، لأن الإنسان يميل دائما إلى كل ما هو طبيعي، وهذه فرصة جيدة للغاية لكي نتقابل مع الكتاب المصريين».