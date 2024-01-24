«مرصد الأزهر»: حفظ أمن الوطن السبيل لتحقيق الاستقرار على جميع الأصعدة

أكد مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن حفظ أمن الوطن هو السبيل لتحقيق الاستقرار على جميع الأصعدة.

وأضاف: «بمناسبة عيد الشرطة، نؤكد أن الأمن والاستقرار لا يمكن الفصل بينهما، فالأوطان لا تستقر إلا في ظل أمن يعزز عناصر النهضة والبناء والثقة في مؤسسات الوطن، وفي سبيل حفظ الأمن يبذل رجال الشرطة البواسل أرواحهم ليسطروا صفحات مشرفة في تاريخ مصرنا الحبيبة».

وتقدم مرصد الأزهر بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية «قيادة وضباطًا وأفرادًا»، وجموع الشعب ‏المصري، داعيا الله- عز وجل- أن يوفق رجال الشرطة البواسل «عيون مصر الساهرة» في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.