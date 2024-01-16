مرصد الأزهر يشارك بـ30 إصدارا عن مواجهة التطرف الإلكتروني في معرض الكتاب

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف عن عرض 30 كتابًا داخل داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موجها رسالة للجماهير عبر صفحته على فيسبوك: «في انتظاركم في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024».

وأكّد الأزهر أنَّه بعض الكُتب ستتناول قراءة في أسباب ومظاهر التطرف الإلكتروني وسبل مكافحته، والسبب في ذلك يرجع إلى تزايد مخاطر السوشيال ميديا والتي تستهدف في المقام الأول تدمير الأسرة والأطفال والمجتمعات بشكل عام.

وأوضح مرصد الأزهر الشريف أنَّه مخاطر السوشيال ميديا تطلبت ضرورة التصدي للحملات الإلكترونية الموجهة التي تستهدف تدمير فكر الشباب، وذلك بعد حرص الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلال الثورة الرقمية كجزء رئيس في استراتيجيتها الإعلامية لضمان وصول أفكارها المتطرفة لعدد من الشباب.

وفي سياق متصل، أكد مرصد الأزهر أن كتاب «صناعة التطرف» الذي سيتواجد في معرض الكتاب سيكون سعره 17 جنيهًا، ويضم مجموعة متنوعة من القراءات والتحليلات لعدة عوامل التي تدفع الأفراد لانتهاج الفكر المتطرف ثم الانضمام للتنظيمات الإرهابية.