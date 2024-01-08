مرصد الأزهر: ترويج الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى إفريقيا «حرب نفسية»

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الهدف من ترديد الكيان الصهيوني لمزاعم ومعلومات مضللة حول تهجير سكان غزة إلى بعض دول إفريقيا، هو هدفه بث الإحباط في نفوس الفلســطينيين ومحاولة فاشلة لكسب تأييد مزعوم لجرائمه بحق الأبرياء، خاصة مع ارتفاع وتيرة التنديد بمجازره بين الدول الإفريقية، كما أثنى المرصد على موقف الحكومتين الكونغولية والرواندية الذي فضح ألاعيب وأكاذيب الكيان الصهيوني على المستوى الإعلامي والسياسي.

مرصد الأزهر يرد على ترويج الاحتلال لتهجير الفلسطنيين إلى إفريقيا

واستعرض مرصد الأزهر حديث المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، بشأن أن حكومة بلاده لم تجر أي مفاوضات مع الكيان الصهـيوني بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، نافيًا المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال الوزير باتريك مويايا: «خلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام، لم يكن هناك أي شكل من أشكال التفاوض أو المناقشة أو المبادرة بين حكومتنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحكومة «الإسـرائيلية» بشأن الاستقبال المزعوم للمهاجرين الفلســـطينيين على الأرض الكونغولية».

كما استعرض المرصد ما تدواله موقع «تايمز أوف إسـرائيل» لنشره أنباء عن إجراء مسؤولين من الكيان المحتل محادثات سرية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدة دول أخرى من أجل الموافقة على استضافة لاجئين من غـــزة.‏

رواندا: لم نجري نقاشا بشأن نقل الفلسطنيين إلى إفريقيا

وفي سياق متصل، استعرض المرصد ما جاء في بيان وزارة خارجية رواندا، أن «الحكومة رصدت بعض المعلومات "المضللة" التي نشرتها مصادر إعلامية «إسرائيلية»، تدعي إجراء محادثات بشأن نقل الفلســطينيين من غزة»، وأكدت خارجية رواندا أن «هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة»، موضحةً أنه لم يتم إجراء مثل هذا النقاش، سواء في الوقت الحالي أو في الماضي.