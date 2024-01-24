بشير عبدالفتاح: المهمة العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر ليست الأولى

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب وباحث في الأهرام، إن المبادرة الأوروبية ليست الأولى في القيام بمهام بالبحر الأحمر، وإنما يوجد العملية «أتلانتا»، التي أطلقت في عام 2008، وكان الهدف منها التصدي لظاهرة القرصنة قبال سواحل الصومال.

أول عملية أوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه كانت أول عملية أوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة تقوم بها 8 دول أوروبية لهذا الغرض.

وتابع: «اليوم الدول الأوروبية تتباين مواقفها بشأن مشاركة الولايات المتحدة في (حارس الازدهار)، فالتحالف الذي نشأ في ديسمبر الماضي لحماية الملاحة في البحر الأحمر أو في العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا».

الموقف الأوروبي جاء منقسما

وواصل: «الموقف الأوروبي جاء منقسما، هناك دولا شاركت في تحالف العمليات مثل هولندا واليونان والدانمارك، بينما هناك دول مثل إيطاليا وأسبانيا وفرنسا لا زالت تتحفظ على هذا الأمر».