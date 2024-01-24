مراسل القاهرة الإخبارية بموسكو يكشف تفاصيل إسقاط طائرة روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الرادارات التابعة للقوة الجوية الروسية رصدت صاروخين أوكرانيين أطلقا من ضواحي مدينة خاركوف، وحسبما أعلنته وزارة الدفاع بأن الصاروخين تم تسليمهما من قبل الولايات المتحدة وألمانيا إلى القوات الأوكرانية في وقت سابق.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، بأن القوات الروسية أكدت أن القوات الأوكرانية كانت على علم مسبق بأن اليوم سيتم إرسال الأسرى الأوكرانيين البالغ عددهم 65 أسيرا إلى مطار بيلجورود لتبادلهم مع أسرى روس للجيش الأوكراني عند النقطة الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الأوكرانية بأنها هي من أسقطت هذه الطائرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد جوهرية النظام الأوكراني الوحشي، حسب وصفها، كما تتحدث عن أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة من شأنها حل الأزمة وإقامة المفاوضات مع الجانب الأوكراني بعد ما قامت به أوكرانيا اليوم من عملية لإسقاط الطائرة في منطقة «بيلجورود».

لابد من وجود وسيط وقت تبادل الأسرى

وأشار إلى أن هذه العملية لم يكن بها أي وسيط بين الجانبين، فدائما موسكو وكييف عندما يتبادلان الأسرى يكون هناك وسيطا، خلال الفترات الماضية كانت الدول العربية هي أكثر الدول في لعب الوساطة بين الجانبين في عملية تبادل الأسرى، لكن عملية اليوم كانت على اتصال مباشر بين روسيا وأوكرانيا، وحتى الآن لم تصدر أي جهة روسية رسمية اسم أي دولة كانت على علم أو تلعب دور الوساطة بين الجانبين.