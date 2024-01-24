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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى

كتب:

أحمد شوقي
05:54 م | الأربعاء 24 يناير 2024
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن صافرات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى.

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