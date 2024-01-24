«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى كتب: أحمد شوقي 05:54 م | الأربعاء 24 يناير 2024 قناة القاهرة الإخبارية قالت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن صافرات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مصر تتخذ كل الإجرءات لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تصعيد مستمر للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس: صدمة في إسرائيل بعد مقتل 24 عسكريا في غزة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحركات أوروبا لحماية السفن في البحر الأحمر القاهرة الإخبارية الجليل الأعلي بقلم أحمد شوقي