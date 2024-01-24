خبير: الحوار الوطني الاقتصادي يخلق حلولا سريعة لزيادة الموارد الدولارية

قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإطلاق حوار وطني اقتصادي، يعد أمرًا إيجابيًا للغاية ولاسيما في ظل المشهد الاقتصادي المرتبك عالميا وبالتبعية محليا.

إطلاق حوار وطني اقتصادي

وأضاف عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إطلاق حوار وطني اقتصادي، قد يسهم بشكل سريع في مواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها أزمة النقد الأجنبي، هذا بخلاف التعاون مع الحكومة المصرية في إيجاد حلول سريعة تسهم في زيادة الموارد الدولارية بشكل مباشر.

إصدار تشريعات اقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحوار الاقتصادي قد يكون مؤثراً بشكل مباشر على المستثمرين لمشاركتهم بأفكار قد تدعم من زيادة الاستثمارات، هذا أيضاً بخلاف أن الحوار الاقتصادي قد يساعد بشكل كبير في إصدار تشريعات اقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين، الأمر الذي بدورة يساعد علي حل مشكلات المستثمرين بشكل سريع.

اتخاذ قرارات اقتصادية سريعة

وتابع عطا، أن مشاركة جميع الأطراف في الحوار الاقتصادي سواء الحكومة أو الخبراء أو المستثمرين، يساهم بشكل كبير في التوافق الذي بدورة سيساعد في إصدار تشريعات وقرارات اقتصادية سريعة، لمواكبة التطور الذي تشهده البنية التحتية لمصر.

إلقاء الضوء على النواحي الاقتصادية ذات الأولوية

ومن شأن الحوار الاقتصادي، أيضًا أن يسهم بشكل مباشر في إلقاء الضوء على النواحي الاقتصادية ذات الأولوية، لانطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية في المستقبل، واستدامة الأعمال والنمو الشامل التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.