انطلاق فعاليات مبادرة «بنأهل بعض» لتنمية مهارات العاملين في أسيوط

واصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إطلاق فاعليات مبادرة «بنأهل بعض»، لصقل وتنمية مهارات العاملين، وذلك بمركز شباب الدوير، التابع لإدارة شباب مركز صدفا والتي يستمر تنفيذها بمختلف الإدارت الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة.

تنمية مهارات العاملين

وقال أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، إنه تم انطلات ثايى الفعاليات من داخل إدارة شباب صدفا، حول تنمية مهارات العاملين بالنظم واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الشباب، حيث تحدث الدكتور محمد السباعي مدير إدارة الهيئات بالمديرية عن شرح تفصيلي اللوائح بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وكذلك طرق الحصول علي العضوية بمركز الشباب ،والاسباب التي يؤدي للفصل من العضوية، وكذلك الجمعيات العمومية.

بيئة إدارية إيجابية

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أهمية هذة المبادرة فى صقل وتنمية قدرات العاملين بمراكز الشباب، لخلق بيئة إدارية إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية المديرية ،لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقاً لأهداف المديرية و أن هذه الورش تساهم فى أستمرار نجاح العمل داخل مراكز الشباب وتخلق فرصة لإيجاد صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه، موضحاً إن هذه الورشة تعرف المتدربين بالقواعد واللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل داخل مراكز الشباب فضلاً عن مواجهة أى مشكلات في تلك المرحلة، والعمل على حلها؛ لتطوير عملهم على النحو الأمثل.

يذكر أن المبادرة فكرة وإعداد رافت سرور، مدير العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع ناريمان عاشور، منسق العاملين بالشباب والرياضة.