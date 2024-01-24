تسليم عقود للمنتفعين بالأراضي الزراعية في «مثلث الخير» جنوب بورسعيد

سلّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال مؤتمر موسع، بديوان عام المحافظة، عقودا مؤمنة لمزارعي منطقة «مثلث الخير» جنوب بورسعيد، وذلك ضمن مخطط تطوير وتنمية منطقة المثلث.

تطوير مثلث الخير

واستعرض مهندس سيد خلف، ماتم إنجازه من أعمال في تطوير منطقة مثلث الخير حتى الآن، مشيرا إلى الانتهاء من تأسيس الجمعيات، وفض المنازعات وتسليم العقود للمزارعين، كما استعرض الاجراءات المطلوب تنفيذها عاجلا، ومستجدات العمل والتنسيقات اللازمة لاتخاذ عدد من الإجراءات.

بروتوكول تعاون مع هيئة التعمير

وأكد محافظ بورسعيد، عقد بروتوكول تعاون مع هيئة التعمير للبدء في إقامة ميناء بمنطقة المثلث، لافتا الى أن سيتم دفع 250 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير منطقة المثلث وإقامة الميناء والمباني تحت إشراف هيئة التعمير، كما أكد على إقامة مزرعة نموذجية بالتوازي مع أعمال البناء و لاضرر ولاضرار لقاطني منطقة المثلث.

وقال محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية حريصة على تسخير كل الإمكانات لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطن، موضحا أن المواطنين بمنطقة المثلث سيشعرون بالتغيير الجذري بعد أعمال التطوير، منوها إلى أن كل مزارع سيتسلم المزرعة الخاصة به قبل انتهاء مدة العقود.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين.