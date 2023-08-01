محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «مثلث الخير»

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستجدات العمل في تطوير منطقة «مثلث الخير»، جنوب المحافظة، وشدد على الالتزام بخطة زمنية محددة لتنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة «مثلث الخير».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ بورسعيد، اليوم، مع ممثلي الجمعيات بمنطقة المثلث، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة «مثلث الخير» بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سيد خلف ومستشاري المحافظة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمدير التنفيذي للجهاز، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي ومدير الجهاز التنفيذي وممثلي الثروة السمكية، وعدد من الجهات والإدارات المعنية.

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه المحافظ الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك على التعاون المثمر في أعمال تطوير «مثلث الخير».

نقلة نوعية لـ«مثلث الخير»

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي ستشهدها المنطقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة «مثلث الخير» بجنوب بورسعيد، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث وإقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق.

وأكد محافظ بورسعيد، تشكيل عدد من الجمعيات من مواطني منطقة المثلث، لمشاركة الجهات التنفيذية في خطة تطوير منطقة المثلث، حرصا على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وعدم الإضرار بأحد، مشددا على أهمية الوعي بجهود الدولة ومنع اللغط والشائعات التي من شأنها تؤثر على سير خطط التنمية.

بدء تنفيذ الأعمال اللوجيستية بمنطقة المثلث

وفي نفس السياق، أوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في الأعمال اللوجيستية بمنطقة المثلث خلال الأسبوع المقبل بالتوازي مع إقامة مدينة سكنية مطورة، وسيتم العمل وفقا للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تهدف في المقام الاول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للقيام بأعمال التحصيل، والتنسيق الكامل بي الثروة السمكية و محافظة بورسعيد والجهات المختصة.

ومن جانبه، وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، مستعرضا ما تم تنفيذه حتى الآن بناءا عن توصيات الاجتماع السابق، متحدثا عن جهود الجهاز في خطة تطوير منطقة المثلث والاليات الخاصة بتنفيذ العمل وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.