رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يفتتحان مبنى «23 ديسمبر» بمستشفى السلام

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مبنى 23 ديسمبر «الجناح البحري سابقًا» بمستشفى السلام التابعة للهيئة في بورسعيد.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، إلى محافظة بورسعيد، استهلها بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وناقشا آخر مستجدات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالخدمات في المحافظة.

وشملت فعاليات الافتتاح، عرض فيديو وثائقي عن خدمات مستشفى السلام بورسعيد، إضافة إلى خدمات مبنى 23 ديسمبر الجديد بالمستشفى، تلاها جولة تفقدية في الأقسام المختلفة بالمبنى، بما في ذلك الأجنحة الفندقية، وقسم النساء والتوليد، وجناح القسطرة والعمليات والرعايات المركزة، وقسم الكُلى، إضافة إلى قسم الأشعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يستهدف زيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية داخل نطاق محافظة بورسعيد، وبأعلى جودة، مؤكدًا تجهيز المبنى وفق أحدث المعايير لضمان أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية، ولافتًا إلى تغيير مسمى المبنى من الجناح البحري سابقًا بمستشفى السلام إلى مبنى 23 ديسمبر حاليًا، تخليدًا للعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

101 سرير بالمبنى

وأضاف السبكي، أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يتكون من سبعة أدوار، وسيعمل بطاقة استيعابية 101 سرير، منها 46 سرير إقامة، ووحدة للرعايات المركزة تضم 27 أسِرة رعايات، بالإضافة إلى 9 أجنحة فندقية، ووحدة للغسيل الكُلوي تضم 32 ماكينة، و7 أجنحة عمليات، ووحدة لقسطرة القلب، وقسم متكامل لعلاج الحروق مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، كما أشار السبكي إلى انتقال الخدمات المقدمة بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد إلى مبنى 23 ديسمبر مؤقتًا لحين تطوير المستشفى.

جودة التجهيزات الطبية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات الطبية، لافتًا إلى أن جودة التجهيزات هي معيار أساسي لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومشيرًا إلى أن استراتيجية التطوير التي تتبناها هيئة الرعاية الصحية تستهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استدامة واستجابة لمتطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية مواكبة للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا غير مسبوق في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء بورسعيد، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات، مؤكدًا أن المواطن البورسعيدي شهد تغييرًا جذريًا في الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، مصرحًا نفخر بأن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة، والتي حققت تطورًا صحيًا يليق بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: مثمنًا دور محافظ بورسعيد لجهوده في دعم منظومة هيئة الرعاية الصحية ونجاحها على أرض بورسعيد، مؤكدًا أن بورسعيد أصبحت نموذجًا يحتذى به في داخل وخارج مصر في تطبيق نظام صحي قوي وفعّال ومرن ومستدام.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، خلال زيارته الميدانية إلى محافظة بورسعيد، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع الهيئة في بورسعيد، والدكتور حاتم رمضان، مدير وحدة حاضنة الأبحاث بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات والمسئولين في محافظة بورسعيد.