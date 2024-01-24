هل اقتربت نهاية العالم؟.. تحذير جديد من ساعة يوم القيامة

هل تتحكم ساعة يوم القيامة في الكوارث التي تحدث بالعالم؟ علامات استفهام عدة رافقت ظهور تلك الساعة، التي يستخدمها البعض للرمز إلى احتمال وقوع كارثة عالمية يصنعها الإنسان، إذ تستخدمها فئة من الأشخاص للإشارة إلى تهديدات تواجه الإنسانية، بسبب التقدم العلمي والتقني.

معلومات عن ساعة يوم القيامة

ساعة يوم القيامة، رمز لاحتمالية وقوع كارثة على مستوى العالم، لكنها في الأغلب تكون من صنع الإنسان، تشير عقاربها إلى أقرب نقطة لمنتصف الليل، ومع الاقتراب من ذلك التوقيت، تزيد فرص حدوث كارثة عالمية، يتم تحديد توقيت الساعة من قبل مجلس الأمناء في مجلة علماء الذرة، والذي يتكون من 13 عالمًا ومسؤولًا حكوميًا، بحسب إذاعة «مونت كارلو».

الساعة بالفعل جرى ضبطها على أن تبتعد 7 دقائق عن منتصف الليل في عام 1947، بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، تحركت أكثر من مرة، لتشير إلى الكارثة التي يواجهها العالم في ذلك الوقت، وكانت أقرب نقطة لها إلى منتصف الليل عام 2021، بعدما ابتعدت 100 ثانية فقط عن موعد انتصاف الليل.

وأثارت الساعة حالة من الذعر، خلال الساعات الماضية، بعد وقوفها على بعد 90 ثانية من اقتراب كارثة جديدة تهدد العالم، مثلما يعتقد صانعيها والمتابعين لها، في إشارة إلى أن اقترابها من منتصف الليل بهذا الشكل، ينذر بنهاية العالم بسبب كارثة كبيرة.

أسباب تحريك ساعة يوم القيامة

ساعة يوم القيامة يجرى تحريكها بناءً على مجموعة من العوامل المختلفة، وليس على سبيل الصدفة كما يظن البعض، ويتابعها البعض من أجل معرفة اقتراب تهديدًا لمستقبل البشرية أم لا، وتشمل تلك التهديدات:

المخاطر النووية: تعتبر المخاطر النووية أكبر تهديد لمستقبل البشرية، وتمتلك العديد من الدول أسلحة نووية، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى دمار عالمي.

تغير المناخ: يمثل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للحياة على الأرض، كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط الطقس، وزيادة الكوارث الطبيعية.

التكنولوجيات الجديدة: يمكن أن تؤدي التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، إلى مخاطر جديدة للبشرية، يمكن أن تستخدم هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لإنشاء أسلحة جديدة.

من الصعب التنبؤ بمستقبل ساعة يوم القيامة، ومع ذلك، من المرجح أن تظل الساعة في وضع خطر حتى يتم اتخاذ خطوات لمعالجة التهديدات التي تواجه البشرية.