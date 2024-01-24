البيت الأبيض: نرغب في إقرار هدنة ثانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أفاد البيت الأبيض، بأن الضربات التي وجهتها أمريكا للحوثيين، حققت نتائج فعالة، موضحا أن الحوثيين مستمرون في هجماتهم وسنواصل الرد، متابعا: «نتعامل مع الحوثيين ومع الجماعات العراقية المدعومة من إيران من منطلق الدفاع عن النفس».

أضاف البيت الأبيض، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تغيير إسرائيل لطبيعة عملياتها العسكرية لن يوقف القتال وسقوط بعض الضحايا، مؤكدا رغبة أمريكا في هدنة ثانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.