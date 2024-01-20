البيت الأبيض: بايدن يهاتف نتنياهو لأول مرة منذ شهر حول «حل الدولتين»

قال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين، مؤكدًا أن إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين لم يكن مستحيلا بينما كان بنيامين نتنياهو لا يزال في منصبه، وذلك بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة، وهي أول محادثات ثنائية منذ ما يقرب من شهر.

بايدن تحدث مع نتنياهو للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن بايدن تحدث مع نتنياهو للمرة الأولى منذ نحو شهر عن الخلافات حول الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكذلك الضربات الإسرائيلية على غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 24 ألفًا.

وقال الرئيس الأمريكي إن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، وهناك عدد من الأنواع الممكنة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بعد المكالمة إنهما ناقشا الجهود المبذولة لتأمين الرهائن المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية، وتحول إسرائيل إلى عمليات أكثر استهدافا في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال كيربي للصحفيين إن بايدن كان يحاول تحديد موعد للمكالمة منذ فترة طويلة ونفى أن يكون ذلك ردا على تعليق نتنياهو يوم الخميس الذي قال فيه إنه يعترض على إقامة دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.

نتنياهو صرح أنه أبلغ مسؤولين أمريكيين بأنه لن يدعم قيام دولة فلسطينية

وجاءت المكالمة الهاتفية يوم الجمعة بعد يوم واحد من قول نتنياهو إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين بعبارات واضحة أنه لن يدعم دولة فلسطينية كجزء من أي خطة لما بعد الحرب.

ومن جهته، أكد بايدن في اتصال هاتفي يوم الجمعة التزامه بالعمل على مساعدة الفلسطينيين على التحرك نحو إقامة دولتهم.

وردا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا بينما لا يزال نتنياهو في منصبه، قال بايدن: لا، ليس كذلك.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء البلديات الأمريكية، قال بايدن إن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، وهناك عدد من الحلول الممكنة، مضيفًا أن بعض أعضاء الأمم المتحدة ليس لديهم قوات عسكرية.

وسُئل بايدن عما إذا كان سيعيد النظر في شروط المساعدات لإسرائيل نظرا لتصريحات نتنياهو الرافضة لحل الدولتين، مضيفًا: «أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى شيء ما، أعتقد أن هناك طرقًا يمكن أن ينجح بها هذا الأمر».

ضغوط أمريكية لتقليل أعداد الشهداء الفلسطينيين

ويضغط بايدن على دولة الاحتلال لتقليل عدد الشهداء الفلسطينيين حتى مع الحفاظ على دعمه القوي لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن المحادثة الهاتفية ناقش بايدن أيضا رؤيته لسلام وأمن أكثر استدامة لإسرائيل مندمجة بالكامل في المنطقة وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل.

وجاءت دعوة بايدن في الوقت الذي أبلغ فيه مسؤولو الهلال الأحمر عن «إطلاق نار كثيف من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار استهدف المواطنين في مستشفى الأمل»، في خان يونس، المدينة الرئيسية في الجزء الجنوبي من غزة.