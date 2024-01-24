صدمة للمغرب قبل مواجهة منتخب مصر المحتملة.. هل يبتسم لنا الحظ؟

رحلة صعبة يخوضها منتخب مصر، داخل أدغال القارة السمراء، بحثًا عن فرصة يبتسم له الحظ خلالها، ويمنحه النجمة الثامنة، بعد وصوله بشق الأنفس إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب التعادل في جميع مباريات دور المجموعات.. فماذا ينتظر الفراعنة في الدور المقبل؟

صدمة لمنتخب المغرب قبل مواجهة مصر المحتملة

هل يبتسم الحظ؟.. لا شك أن مواجهة المغرب حال حدوث ذلك ستكون الأصعب والأشرس، منذ بداية مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، حال وقع منتخب أسود الأطلس في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، في حالة تحقيق بعض السيناريوهات، ومنها خسارة أبناء وليد الركراكي في المباراة المتبقية بدور المجموعات.

وسيكون منتخب المغرب بدون مدربه المخضرم وليد الركراكي، حال حسم التأهل إلى الدور التالي، الأمر الذي قد يكون ميزة مكتسبة لمنتخب مصر، الذي سيكون من المحتمل مواجهة المغرب في دور الـ16، حال صعد كوصيف لمجموعته، فغياب عنصر خبرة عن الوقوف على خط التماس أو الوجود على الدكة من أجل متابعة فريقه ومنحهم المعلومات، سيكون بمثابة فرصة ذهبية للفراعنة، يجب اقتناصها من أجل العبور والذهاب بعيدًا في البطولة.

غياب وليد الركراكي عن دور الـ16

وليد الركراكي دخل في اشتباكات قوية مع حكم مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، الأمر الذي جعله على بعد خطوة من إعلان إيقافه 4 مباريات رسميا من الاتحاد الإفريقي، مع إيقاف التنفيذ في مباراتين، ما يعني غيابه عن اللقاء المرتقب، في دور الـ16.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب مجموعته، بعدما حصد 4 نقاط، لكنه حتى تلك اللحظة لم يضمن الصدارة، ففي حال مني بالهزيمة على يد منتخب زامبيا، وتعادل الكونغو أمام تنزانيا، سيتأهل من مركز الوصيف، وفي تلك الحالة سيكون على موعد مع مواجهة منتخب مصر.