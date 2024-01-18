ضياء السيد: منتخب المغرب تفوق في كل شيء خلال مباراته مع تنزانيا

قال ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر سابقا، إن منتخب المغرب تفوق في كل شيء في مباراته مع تنزانيا، وفرق المستوى موجود على أرض الواقع، موضحًا: «فرق المستوى لما بياخد جزء من تفكير الفريق الأقوى يخليه يتساهل ومغرور فيؤثر على مستوى الفريق زي ما حصل ما منتخب مصر وموزنبيق ومنتخب الجزائر».

مباريات كرة القدم لم تقسم إلي أجزاء

وتابع «السيد» خلال لقاء عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن «مباريات كرة القدم لم تقسم إلى أجزاء ولكنها 90 دقيقة يجب أن تلعب بتركيز، في نص ساعه المنتخب المغربي أحرز 3 أهداف، فالمباريات تكسب بمدي جدية وتركيز الفريق في المباراة كلها».

التساهل في مباراة المنتخب المصري ومنتخب موزمبيق

وأوضح مدرب عام المنتخب المصري سابقا أن بسبب التساهل في مباراة المنتخب المصري ومنتخب موزمبيق استطاع لاعبوا موزمبيق أحراز هدفين في ثلاث دقائق، فالمهم في جميع المباريات أن تصمد الفرق حتي نهاية المباراة.