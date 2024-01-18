ناقد رياضي: الركراكي يجيد التعامل النفسي والإنساني مع نجوم منتخب المغرب

قال الناقد الرياضي محمود شوقي، إن أكثر التحديات التي من الممكن أن تواجه المنتخب المغربي هي مشكلة كثرة النجوم، إذ يمتلك العديد من النجوم المميزين في جميع المراكز، ولكن المدير الفني وليد الركراكي يجيد التعامل النفسي والإنساني معهم.

وليد الركراكي يجيد فكرة التعامل النفسي والإنساني

وأوضح الناقد الرياضي محمود شوقي، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن وليد الركراكي يجيد فكرة التعامل النفسي والإنساني مع اللاعبين، وفي تدريبات كأس العالم قطر كان يجيد تحفيزهم ليبذلوا أقصي جهدهم، وأن ما وصل اليه فهذا يكون بسبب سمات وصفات شخصية المدرب.

المنتخب المغربي ضمن المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وأوضح ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر سابقا، أن المنتخب المغربي من ضمن المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن الأمر يتطلب الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية، وهذا يتضح لنا أكثر من بداية الأدوار الإقصائية.