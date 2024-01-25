كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء.. حرص عليها النبي

يحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة قيام الليل بالتفصيل والإكثار من الدعاء لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، إلا أن البعض قد لا يعلم كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء المخصص لها، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء الخاص بها، قائلة إن وقت قيام الليل يكون هو الثلث الأخير من الليل وقبل صلاة الوتر.

واستشهدت دار الإفتاء في حديثها عن كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء الخاص لها ما رُوي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ» رواه الحاكم والنسائي والترمذي وابن خزيمة.

وتابعت دار الإفتاء بأن حديث حسن صحيح، قال: أفضلها عشر ركعات غير الوتر أو اثنتا عشرة ركعة غير الوتر.

صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء

وفي مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء، عبر قناتها على «يوتيوب»، أوضح أمين الفتوى كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء الخاص بها، قائلا إن قيام الليل أن تصلي في الليل بعد العشاء، ووقت ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وفي أي وقت حدث في ذلك صح قيام الليل.

وأوضح في حديثه عن صلاة قيام الليل بالتفصيل، أن أقله ركعتين، وإن زدت زاد الله لك من الأجر، والأجر على قدر النصب، مستشهدًا بقول الله عز وجل: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذاريات:١٧ - ١٨].

أما عن الكيفية، قال إنه تجوز الصلاة ركعتين ركعتين، أو تصلي أربع أربع وتختم بواحدة وهى الوتر، مضيفًا أنه حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيفيات كثيرة للوتر، بينما في صلاة القيام، قال صلى الله عليم وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى»، أي ركعتين ركعتين.

دعاء صلاة قيام الليل

وبحسب دار الإفتاء، لا توجد صيغة محددة في صلاة قيام الليل، بل إنه يستحب أن يدعو العبد ربه بما يشاء ويأمل، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

- اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدَك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، فاقضي حاجتي اكتب لي رزق أسدد به ديني

- يا رب أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فأنك الكافي المعافي.