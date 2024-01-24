دار الإفتاء توضح دعاء قيام الليل المستجاب

يعد دعاء قيام الليل واحدا من الأدعية التي يحرص عليها العديد من المواطنين، حيث إن ساعة الفجر واحدة من الساعات المباركة في اليوم ويستغلها العباد في الدعاء إلى الله عز وجل بكل ما يريدون من خيرات الدنيا والآخرة على أمل أن يستجيب الله تعالى إلى دعواتهم.

دعاء قيام الليل

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن دعاء قيام الليل من الأدعية يجب على العبد أن يحرص عليها بقدر المستطاع، لما لهذا الدعاء من أثر إيجابي في حياة العبد، ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء قيام الليل هي:

- اللهم يا عالما بما مضى وما هو آت اسألك اللهم بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك اسألك اللهم ان تجود على بقضاء حاجتي.

- يا رب، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار.

وقالت دار الإفتاء، إن دعاء قيام الليل واحد من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة يمكن الاستعانة بها، بل إنه يستحب أن يدعو العبد ربه بما يشتهي وبما يخطر على باله من أمور يرغب في أن يحققها له ربه، فهو قادر على كل شيء.

دعاء قيام الليل المستجاب

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه بالرغم من عدم وجود صيغة معينة دعاء قيام الليل، إلا أن هناك بعض الأدعية التي تعتبر دعاء قيام الليل المستجاب.

- ونقول في دعاء قيام الليل اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدَك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، فاقضي حاجتي اكتب لي رزق أسدد به ديني

- يا رب أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فأنك الكافي المعافي.