ماذا يُقرأ في صلاة قيام الليل؟

صلاة قيام الليل تطوعية، يصليها المسلمون في الليل بعد صلاة العشاء، وهي من أعظم العبادات التي تقرّب العبد من ربه، وترفع درجاته في الدنيا والآخرة، أما عن ماذا يقرأ في صلاة قيام الليل، فالسنة النبوية الشريفة، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم، سواء من قصار السور أو الطوال.

صلاة قيام الليل

وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرأون في صلاة قيام الليل سورة البقرة كاملة، أو سورة الكهف، أو سورة يس، أو سورة المزمل، أو سورة الواقعة، ولكن لا يوجد نص صريح في السنة النبوية يحدد سورًا معينة يجب قراءتها في صلاة قيام الليل، وعليه، فالأمر متروك للمصلي، ليختار ما يقرأه من القرآن الكريم، حسب قدرته ورغبته.

وأوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن قيام الليل يبدأ من بعض صلاة العشاء وينتهى بأذان الفجر، وإذا نام المسلم بعد العشاء واستيقظ فصلاته تعتبر تهجدا وهو جزء من قيام الليل، ويفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل.

القرآن الكريم

وهناك بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار ما يقرأ في صلاة قيام الليل، منها: أن يكون المختار من القرآن الكريم، سواء من قصار السور أو الطوال، أن يكون المختار من الآيات التي تُذكر فيها صفات الله تعالى، أو الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار، أو الآيات التي تحث على التوبة والاستغفار، أو الآيات التي تدعو إلى الصبر والثبات، ومن الآيات التي تُرَتَّلُ بترتيل، مع العناية بفهم معناها.

نصائح في قيام الليل

يمكنك اتباع بعض النصائح التي قد تساعدك على اختيار ما تقرأ في صلاة قيام الليل، ومنها اقرأ ما تحفظه من القرآن الكريم، إذا لم تحفظ شيئًا من القرآن الكريم، فابدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم اقرأ ما تيسر لك من الآيات التي تحب أن تقرأها، كما يمكنك أن تقرأ سورة كاملة في كل ركعة، أو أن تقرأ عدة سور في كل ركعة، أو سورة واحدة في كل ركعتين، أو أن تقرأ سورتين أو أكثر في كل ركعتين، لأن المهم في صلاة قيام الليل هو الإخلاص لله تعالى، والخشوع في الصلاة، والاستفادة من وقت الليل في التقرب إلى الله تعالى.