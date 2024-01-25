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استشهاد 4 أطفال فلسطينين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط غزة

كتب:

عمرو صالح
01:14 ص | الخميس 25 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إستشهد 4 أطفال فلسطينين جراء قصف شنته قوات الاحتلال على مخيم لنصيرات وسط غزة، وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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