استشهاد 4 أطفال فلسطينين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط غزة كتب: عمرو صالح 01:14 ص | الخميس 25 يناير 2024 صورة تعبيرية إستشهد 4 أطفال فلسطينين جراء قصف شنته قوات الاحتلال على مخيم لنصيرات وسط غزة، وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة.. كيف استقبلتها إسرائيل؟ الحرب على غزة تفاقم الخلافات في إسرائيل.. «اشتباكات بالأيدي بين جالانت ونتنياهو» «نتنياهو»: الحرب على غزة لن تنتهي قبل استعادة المحتجزين ملك الأردن يؤكد أهمية التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الحرب على غزة الحرب في غزة فلسطين غزة بقلم عمرو صالح