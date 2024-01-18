«نتنياهو»: الحرب على غزة لن تنتهي قبل استعادة المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب استعادة المحتجزين وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح وتحت سلطة أمنية إسرائيلية، وأن تحكم إسرائيل لضمان كل ما يدخل القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الحرب على غزة لن تنتهي قبل استعادة المحتجزين، مؤكداً: «وقف الحرب قبل تحقيق أهداف إسرائيل سيضر بها لأجيال قادمة».

وتابع «نتنياهو»: «سنواصل القتال في غزة بكل قوة حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، من خلال العمل العسكري».

واستطرد: «لن ننهي الحرب دون استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع، ونستطيع قول لا حتى لأفضل أصدقائنا وحلفائنا متى تطلب الأمر ذلك، ومررنا ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب والنصر سيستغرق أشهراً، ولن نتنازل عن تحقيق نصر مؤزر في غزة ولا يمكن التشكيك في ذلك».

ويرى أنَّ الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية، بل على وجود إسرائيل، موضحا: «سنسعى بالتدريج لتغيير من يحكم قطاع غزة، والحرب ستتواصل في كل الجبهات حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها».