شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة.. كيف استقبلتها إسرائيل؟

شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزةمع استمرار المباحثات والجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل المحتجزين من الجانبين، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية شروطها، والتي تتعلق بوقف كامل للحرب على غزة، وانسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضمانات دولية للحفاظ على حكمها في غزة، وعدم ملاحقة قادة حركة حماس، في مقابل، قيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة

وأكدت الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة، رفض الاتفاق على صفقة إطلاق سراح المحتجزين دون وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدت أنها لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.

ورد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي على شروط الفصائل الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة، وأعلن رفضه لما وصفه بـ«شروط الاستسلام التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية».

نتنياهو: أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها الفصائل الفلسطينية

وقال نتنياهو: «من يحاول أن يستهدفنا، نحن نستهدفه، نحن ملتزمون بإعادة جميع الحتجزين في غزة جميعًا، هذه هي إحدى أهدافنا من الحرب، والضغط العسكري يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيقها، وأعمل في كل وقت من أجل تحقيق ذلك».

وأضاف: «أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها الفصائل الفلسطينية رفضًا قاطعًا، في مقابل الإفراج عن المحتجزين، هم يطالبون بإنهاء الحرب وإخراج القوات من غزة والإفراج عن المحتجزين وأيضًا البقاء في الحكم، لو وافقنا، فلن نستطع ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، لست مستعدًا لذلك».