الشرطة الصومالية تحبط هجوما إرهابيا أثناء مباراة كرة قدم في مقديشو

قتلت قوات الأمن الصومالية انتحاريا خارج ملعب لكرة القدم في العاصمة الصومالية مقديشو، وقتل مدنيان في العملية، وكان هناك الآلاف من الناس في الساحة.

إحباط هجوم إرهابي

وفي العاصمة الصومالية مقديشو، أحبطت قوات الأمن هجوماً إرهابياً على مباراة لكرة القدم شهدت حضوراً كبيراً، ومع ذلك، قُتل شخصين.

تعليق المتحدث باسم الشرطة

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد ضاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التعرف على هوية انتحاري وإطلاق النار عليه يوم الأربعاء بالقرب من مدخل الاستاد، حيث كان هناك آلاف المتفرجين.

انفجار الحزام الناسف

وانفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه الانتحاري، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية الإسلامية مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.

معلومات عن دولة الصومال

وتقع الصومال في منطقة القرن الإفريقي في شرق قارة إفريقيا، وتعد دولة منضمة لجامعة الدول العربية ويقع غربها دولة جيبوتي وجنوبا كينيا وشمالا خليج عدن، أما الشرق المحيط الهادي ومن الجنوب الغربي كينيا ولديها أطول حدود بحرية في القارة السمراء.