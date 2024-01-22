رئيس الصومال: حاربنا حركة الشباب منذ سنة ونصف.. وحررنا أكثر من نصف البلاد

قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّ بلاده بدأت الحرب منذ عام ونصف العام تقريبا على حركة الشباب الإرهابية ولاتزال مستمرة.

وأضاف رئيس الصومال خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «لقد حررنا أكثر من نصف البلاد من حركة الشباب، ولكن لا تزال الحركة محتفظة بسجلاتها وبعض الأجزاء في الجزء الجنوبي من الصومال على وجه الخصوص».

وتابع رئيس الصومال: «قسمنا البلاد إلى قسمين، ثمة 4 ولايات اتحادية كانت حركة الشباب تحتلها، لقد حررنا في المرحلة الأولى تقريبًا الكثير من الأجزاء، ولكن لا تزال هناك ولايتان فيدراليتان واثنتين متبقيتين، والمرحلة الثانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، ونحن متفائلون للغاية بأننا سنحقق تقدما كبيرا ومن المحزن للغاية أن تخلق إثيوبيا بيئة يصبح فيها تركيزنا منشغلا عن الحرب مع حركة الشباب وهذا لن يحدث».

وواصل: «الصومال مع شركائها الدوليين بما في ذلك الجامعة العربية ومصر على وجه الخصوص لا تزال لديها القدرة على الحرب على حركة الشباب والدفاع عن أراضيها».