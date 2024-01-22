أستاذ علاقات دولية: زيارة رئيس الصومال إلى مصر تأتي في توقيت دقيق وحساس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر تأتي في توقيت دقيق وحساس، تمر به جمهورية الصومال، على اعتبار أن ثمة مهددات للأمن القومي الصومالي، وهناك تهديد واضح لوحدة وسيادة الصومال، حيث تأتي في إطار الحرص بشكل كبير على دفع الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع الرغبة الصومالية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا نجاتي، اليوم الاثنين، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار تنسيق الجهود المصرية الصومالية للعمل على الحفاظ على وحدة واستقرار الصومال في ظل العلاقات التاريخية والقوية والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مرّ العصور.

وتابع «فارس» بقوله: «منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سُدة الحكم في عام 2014، كانت هناك أكثر من 20 زيارة متبادلة بين الطرفين، وبالتالي هذه الزيارات المتكررة تعكس وجود رغبة وإرادة سياسية مشتركة للعمل على الوقوف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المشترك وبالأخص في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار إلى أن العام الماضي 2023 يُعد من أهم الأعوام التي تم العمل فيها على تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، في أعقاب زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة في يوليو 2022، حيث تم توقيع أكثر من 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.