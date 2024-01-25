«التضامن» تطلق برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية

تستهل وزارة التضامن الاجتماعي عام 2024 بإطلاق برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ البرنامج يستهدف أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، حيث نوفر لهم عدة آليات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة تشمل تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، تمويل بأسعار فائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروع الصغير، والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة، والتوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية، وتيسير التمتع بخدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاع.

برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية

وأضافت القباج أنّ الآليات تهدف إلى الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء على عناصر القوة الناعمة لمصر، وتعظيم المكاسب من القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد القومي سواء على صعيد الصادرات المصرية أو فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة، وهي الفئات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.

وأكدت أنّ خطة الوزارة خلال عام 2024 ترتكز على 3 محاور، وهي «التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومدّ الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، وإتاحة الفرص لمضاعفة صادراتنا من إنتاج الاقتصاد الإبداعي، والتي تبلغ 350 مليون دولار في عام 2023، ويعمل به ما يزيد علي 2 مليون شخص».

شبكات الحماية والأمان الاجتماعي

وأشارت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إلى أنّ المرحلة الأولى من برنامج حرفي تستهدف تدريب 1000 من صغار المنتجين خلال عام 2024 في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، ومنها الحلي والخزف والصدف والمنسوجات والأزياء التراثية، على كيفية إدارة المشروع الصغير، إلى جانب تثقيفهم ماليا من خلال التعريف بأهمية الادخار واستخدام الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التجارية المختلفة، وأنواع البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وكيفية فتح حساب مصرفي للنشاط الاقتصادي والذي أتاحه البنك المركزي مجانا لصغار الحرفيين.

وقالت إنّه جرى تدريب الصناع على كيفية تصنيف مشروعاتهم والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، والقوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة، وكيفية تسعير المنتجات بما يضمن تسويقها دون المبالغة في الأسعار، كما شمل التدريب التعريف بتيسيرات مد الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع، حيث جرى التعريف بوثيقة «معاشك بإيدك» للعمالة غير المنتظمة، ومزايا وآلية الاشتراك بها، والمزايا المقدمة لأسر تلك العمالة في حالة تعرضها للمخاطر المختلفة، وكذا أهمية تأمين المرض بما يوفر الرعاية الصحية لهم بالتعاون مع الهيئات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في مصر.