الاحتلال الإسرائيلي: لا مخاوف من عملية التسلل بعد تمشيط الحدود مع لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا توجد مخاوف من عملية التسلل بعد أعمال تمشيط في المنطقة الحدودية مع لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته «قناة القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانتشار كبير لقوات الجيش بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان، بعد إنذار عن تسلل مسلحين، كما أغلق الطرق في محيط مستوطنة «حانيتا»، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».