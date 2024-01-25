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الاحتلال الإسرائيلي: لا مخاوف من عملية التسلل بعد تمشيط الحدود مع لبنان

كتب:

يارا أشرف
09:52 ص | الخميس 25 يناير 2024
الأزمة على حدود لبنان والاحتلال الإسرائيلي.. أرشيفية

الأزمة على حدود لبنان والاحتلال الإسرائيلي.. أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا توجد مخاوف من عملية التسلل بعد أعمال تمشيط في المنطقة الحدودية مع لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته «قناة القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانتشار كبير لقوات الجيش بالقطاع الغربي من الحدود مع لبنان، بعد إنذار عن تسلل مسلحين، كما أغلق الطرق في محيط مستوطنة «حانيتا»، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

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