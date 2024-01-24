جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 21 عسكرياً في معارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى 2710 عسكريين، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف جيش الاحتلال أن 406 ضباط وجنود ما زالوا يخضعون للعلاج، بعد إصابتهم في معارك غزة، 40 منهم في حالة خطيرة.