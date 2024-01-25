حصيلة جديدة لقتلى ومصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟

بعد 110 أيام على بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جرى الكشف عن حصيلة جديدة لمصابي جيش الاحتلال، حيث أصيب 21 عسكريًا في المعارك خلال 24 ساعة ماضية.

توقعات بزيادة نسبة المعاقين من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه حتى الآن يوجد 2710 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما يتلقى 406 جنود وضابط العلاج منهم 40 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي حالتهم خطيرة، وسط تقدير سابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية بتوقع وصول عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب الدائرة في غزة إلى 12 ألفا و500 جندي.

الأزمة في غزة قد تستمر لعامين

في سياق مواز، علق مسؤولون إسرائيليون على الوضع المؤقت في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه قد يستمر لمدة عامين وليس أسابيع أو أشهر قليلة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

استمرار الحرب

وتقع على أرض غزة في فلسطين حربًا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأت هذه الحرب بعد تنفيذ الفصائل عملية عسكرية باسم «طوفان الأقصى»، في الوقت الذي ردت إسرائيل على ذلك بتنفيذ عملية عسكرية باسم «السيوف الحديدية» وسط ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 25 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال، فيما سقط من الجيش الإسرائيلي حسب الأرقام التي تخرج من الجيش الإسرائيلي أكثر من 520 جنديا، وتجري محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.