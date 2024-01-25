رؤساء جامعات يهنئون الشرطة بعيدها: ذكرى الشجاعة والوطنية

تقدم عدد من رؤساء الجامعات بتهنئة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع أفراد الشرطة المصرية وقياداتها بمناسبة عيد الشرطة المصرية 72.

الخشت يشيد بإنجازات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عيد الشرطة المصرية فرصة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الشرطة في المجتمع المصري، إذ تضطلع بمهام حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة؛ وتعد من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار وتعزيز السلم الاجتماعي، مشيدًا بإنجازات وزارة الداخلية المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة ومحاربة الإرهاب، وحفاظها على أمن الوطن.

المنشاوي: الشرطة دورها حيوي في المجتمع

كما تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وأسرة الجامعة، بتهنئة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات ورجال وأفراد الشرطة، مؤكدا الدور الحيوي الذي تقوم به الشرطة في المجتمع، إذ يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع، وجهاز الشرطة هو القائم على مهمة تأمينه من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما، وتنفيذ القانون على الجميع دون التفرقة بين الأشخاص، كما يعد من الركائز الأساسية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

جدير بالذكر أنّ عيد الشرطة المصرية جاء تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة ووطنيتهم في معركة 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم إلى المحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلاءه للاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع.