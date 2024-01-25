موعد بدء إجازة نصف العام 2024 في جامعتي حلوان والجلالة

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن إجازة نصف العام ستبدأ رسميا من السبت المقبل 27 يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين متتالين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا تغيير في الخريطة الزمنية لموعد بدء الترم الثاني أو موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2024 للجامعات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

إجازة نصف العام 2024 في جامعة الجلالة

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك تام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، منوها بأن الاستعدادات الخاصة بالترم الثاني ستبدأ من الأسبوع المقبل بأعمال الصيانة والتجهزات المختلفة.