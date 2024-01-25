«التعليم العالي»: انطلاق الموسم الرياضي والثقافي لمنتصف العام السبت المقبل

أنهت الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنه بدءاً من السبت المقبل 27 يناير الجاري انطلاق أعمال اجازة منتصف العام الدراسي رسمياً، موضحين أنَّه من المقرر أن تبدأ أعمال الموسم الثقافي والرياضي وغيرها من الأنشطة الطلابية بمنتصف العام.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتور عبالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدءاً من السبت المقبل تنطلق فعاليات الأنشطة الطلابية كالموسم الرياضي والثقافي وغيرها من الأنشطة المختلفة وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، موضحا أن الامتحانات بمختلف الكليات انتهت وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه بدءاً من السبت المقبل ستبدأ أول أيام إجازة منتصف الفصل الدراسي للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنها ستسمر لمدة أسبوعين على أن تنطلق خلال الإجازة فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة لطلاب الجامعة، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق كل الإجراءات والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.