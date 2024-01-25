أسرار هرمون النوم.. كيف يؤثر اكتمال القمر على الإنسان؟

ضوء القمر والنوم في البرية من الأشياء الممتعة بالنسبة لكثير من البشر، إذ يعتقدون أنها طريقة مثالية للحصول على نوم جيد، ورغم طبيعة القمر الخلابة، فإنها تؤثر بالسلب على النوم في وقت محدد من كل شهر، إذ أثبتت الدراسات أن اكتمال القمر له تأثير على الخصائص الفيزيولوجية للإنسان، بعدما أجرى فريق من العلماء السويدين تجربة على بعض الأشخاص في بداية الشهر، وحتى اكتمال القمر، وتكررت نفس التجربة في الفترة المعاكسة للسابقة، ووفقًا لموقع «sciene direct»، نرصد لكم تأثير اكتمال القمر على هرمون النوم.

ما علاقة هرمون النوم باكتمال القمر؟

يعمل اكتمال القمر بصورة غير مفسرة على خفض نشاط الكهرباء في المخ، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي مدة النوم بفترة تعادل 20 دقيقة، كما يأتي تأثير اكتمال القمر على الإنسان في خفض مستوى الميلاتونين الداخلي، فما تأثير ذلك على هرمون النوم؟

تأثير اكتمال القمر على هرمون النوم

مع خلو العوامل التي تتسبب في الأرق والتوتر في معمل التجارب، أجريت الدراسة التي أثبتت تأثير اكتمال القمر على هرمون النوم، وتم رصد الآتي:

انخفاض جودة النوم

من تأثير اكتمال القمر خفض مستوى الميلاتونين، الذي يعمل على انخفاض جودة النوم، وسجلت التجربة على 31 شخصا في 6 أسابيع، لمدة 4 أيام، وتلاحظ أن فترة النوم لديهم قلت بمقدار 19 دقيقة عن نظيرتها من الفترة التي لا يكون فيها القمر مكتملًا، بالإضافة إلى انخفاض النوم العميق بنسبة 30%

نوم متقطع ومضطرب

زيادة الموجات المغناطيسية الأرضية عند اكتمال القمر، تؤثر بشكل مباشر على هرمون النوم، مما يجعل النوم مضطربا ومتقطعا، بينما يستثنى الأطفال من هذه القاعدة، إذ رصدت التجربة نوم الأطفال بشكل أفضل خلال فترة اكتمال القمر.

الفرق بين الرجل والمرأة تحت تأثير اكتمال القمر

يختلف تأثير اكتمال القمر على هرمون النوم لدى الرجل والمرأة بنسب مختلفة، إذ أثبتت التجارب أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، يكون لديهن مستويات أعلى من الميلاتونين عن الرجال، أو عن نظيرتها من النساء الأخريات بعد انقطاع الطمث، مما ينتج نوم أفضل لهن عن باقي المقارنات، كما أن المرحلة العمرية لها تأثير على اختلاف تأثير القمر على الإنسان، إذ أن فترة الشباب يتم فيها إفراز ميلاتونين أعلى من فئة كبار السن، مما يوفر لهم نوما أفضل.