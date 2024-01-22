لماذا نتحدث أثناء النوم؟.. حالة واحدة تسبب مخاطر

التحدث أثناء النوم، يمكن أن يحدث نتيجة أشياء كثيرة، أبرزها المعاناة من حالة نفسية سيئة، وقد يكون علامة على مشكلة خطيرة، ويمكن أن يدل على اضطرابات القلق، الإجهاد، والحمى، فمن الشائع أن يواجه الأشخاص نوبة واحدة على الأقل من الحديث أثناء النوم خلال حياتهم، مما يجعله أحد السلوكيات غير الطبيعية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تحدث أثناء النوم، لكن البعض يتساءل لماذا نتحدث أثناء النوم؟.

وبحسب موقع «sleepfoundation»، فهناك الكثير من الأبحاث التي ساعدت في توضيح أعراض وعواقب الحديث أثناء النوم، وأكدت أنه نوع من الباراسومنيا، وهي سلوكيات غير طبيعية أثناء النوم، على عكس معظم أنواع الباراسومنيا التي تحدث فقط خلال أجزاء معينة من دورة النوم، يمكن أن يحدث التحدث أثناء النوم أثناء حركة العين السريعة (REM) أو أثناء مرحلة عدم حركة العين السريعة.

لماذا نتحدث أثناء النوم؟

وجدت دراسة لغوية عن التكلم أثناء النوم أن حوالي نصف الحديث أثناء النوم المسجل كان غير مفهوم بحسب ما نشرته مجلة أكسفورد الأكاديمية (OUP)، والتي أكدت أنه في هذه الحالات، كان الحديث أثناء النوم عادةً عبارة عن غمغمة، أو كلام صامت (تحريك الشفاه بضوضاء محدودة)، أو كان مكتومًا بالوسائد أو البطانيات.

هل للحديث أثناء النوم مخاطر على الإنسان؟

النصف الآخر من الحديث أثناء النوم الذي كان مفهومًا كان له عدد من أوجه التشابه مع المحادثات النموذجية، والذي عادة ما يتبع المعايير النحوية النموذجية ويتضمن فترات توقف كما لو كان يتحدث مع شخص آخر، بحسب الدراسة.

يتم العثور على الحديث أثناء النوم في كثير من الأحيان عند الأطفال ويعتقد أنه يؤثر على عدد أقل من البالغين، ويحدث بالتساوي عند النساء والرجال، ومع ذلك، نظرًا لأن الفرد نادرًا ما يكون على دراية بالنوبات، فقد لا تكون البيانات حول مدى انتشار التحدث أثناء النوم دقيقة، عادة ما تأتي التقارير عن الحديث أثناء النوم من أحد أفراد الأسرة أو شريك السرير.

في معظم الحالات، يكون الحديث أثناء النوم غير ضار، ولا يكون له عادة تأثير كبير على نوم الشخص، وعادة لا يحدث بشكل متكرر بما يكفي ليسبب أي مشاكل خطيرة، ومع ذلك، هناك بعض المواقف التي يمكن أن يسبب فيها الحديث أثناء النوم مشاكل، بحسب لتقرير.

إذا كان التحدث أثناء النوم يزعج شريكك في السرير أو زميلك في الغرفة، فقد يقطع نومه ويساهم في مشاكل مثل الأرق أو النعاس المفرط أثناء النهار.

نوع واحد إذا حدث أثناء النوم يسبب مخاطر كبيرة، فإذا حدث التحدث أثناء النوم جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الباراسومنيا، مثل اضطراب الكابوس أو المشي أثناء النوم، فقد يكون مرتبطًا بصعوبات نوم أكبر يمكن أن تسبب نومًا متقطعًا أو غير كافٍ، وهناك أدلة على أنه قد يكون له مكون وراثي، حيث وجدت بعض الدراسات أن الحديث أثناء النوم يمكن أن يكون وراثيًا في العائلات.

في الدراسات التي أجريت على التوائم، وجد أن الحديث أثناء النوم يتزامن بشكل متكرر مع المشي أثناء النوم، وطحن الأسنان، والكوابيس لدى كل من الأطفال والبالغين، وقد تشترك جميعها في بعض العلاقات الجينية.