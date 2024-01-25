مسؤول فلسطيني: إسرائيل تحاصر مجمع ناصر الطبي والإسعاف عاجز عن نقل المرضى

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إنه لم يتبق من مرافق وزارة الصحة في غزة سوى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وأضاف «العقاد»، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر، وسيارات الإسعاف لا تسطيع نقل الجرحى.

وأكد على وجود فرق طبية متخصصة تحاول الوصول إلى مجمع ناصر من أجل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مشيرا إلى أن هناك نقص حاد في عدد الطواقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمجمع ناصر.